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الجوازات تحث المواطنين على استلام جوازات سفرهم في موعدها تفاديًا لإلغائها

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2020-08-12

الجوازات تحث المواطنين على استلام جوازات سفرهم في موعدها تفاديًا لإلغائها

دعت للاستفادة من خدمة واصل لتوصيل الوثائق

متابعات الخليج 365 - واس

حثت الجوازات جميع المواطنين الذين قاموا بإصدار أو تجديد جوازات سفرهم إلكترونياً عبر منصة أبشر بسرعة مراجعة إدارات الجوازات التي تم تحديدها لاستلام جوازات سفرهم قبل انتهاء المدة المحددة لاستلامها، وذلك تفادياً لإلغاء الجواز، وفي حال عدم الحضور لاستلام الجواز خلال المدة المحددة سيتم إلغاؤه ولن يتم استرداد الرسوم.

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إعادة طلب تنفيذ الخدمة

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنه في حال رغبة متابعات الخليج 365 بإصدار أو تجديد جواز السفر بعد إلغائه فإنه يتطلب عليه إعادة طلب تنفيذ الخدمة من جديد وفقاً لجميع متطلباتها ، نظراً لأن الجواز السابق قد تم إلغاؤه لعدم استلامه خلال المدة المحددة.

الجوازات تدعو للاستفادة بخدمة توصيل الوثائق

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين إلى الاستفادة من خدمة توصيل الوثائق المقدمة من البريد السعودي عبر خدمة واصل والتي تمكنهم من طلب إيصال جوازات السفر التي تم إصدارها أو تجديدها إلى العنوان الوطني المسجل في النظام.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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