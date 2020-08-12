129 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 109

2020-08-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات كوفيد 19، أن الحالات الجديدة رصدت في 15 مدينة، حيث سجلت جازان 39 إصابة، وبيش 26 إصابة، وأبو عريش 13 إصابة، وأحد المسارحة 10 إصابات، وصامطة 9 إصابات، والعيدابي 7 إصابات، والريث 7 إصابات، والدائر 6 إصابات، والطوال 4 إصابات، وصبيا 3 إصابات.

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كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من فيفاء، وضمد، والدرب، والحرث، والموسم، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 109 حالات شفاء، بينما تم تسجيل حالة وفاة في صبيا.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 7056 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 5304 حالات، وبلغ عدد الوفيات 73 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1679 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 293037 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 257269 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3269 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 32499 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1826 حالة.

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