الموارد البشرية| تدشين منصة مرن لتوثيق عقود العمل المرن بين الموظف وصاحب العمل  

منصة مرن ، منصة إلكترونية جديدة (MRN.SA) ، دشنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وعلى رأسها الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي من أجل توثيق عقد العمل المرن المبرم بين الموظف او العامل وصاحب العمل، وأشارت الوزارة إلى أن برنامج العمل المرن عبر المنصة تشمل جميع الفئات العمرية المحددة في نظام العمل السعودي، وعلى وجه الخصوص، الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، والمرأة العاملة، والموظفين الراغبين في تحسين الدخل، كما يستهدف البرنامج كافة شركات القطاع الخاص.

منصة مرن

أهداف المنصة وبرنامج العمل المرن

واوضح الراجحي ان برنامج العمل المرن ذو أهمية كبيرة في مجال مساهمته في دعم الاقتصاد في المملكة على صعيد المنشآت والأفراد وبما يحقق رؤية المملكة 2030، عن طريق رفع معدلات مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وليكون العمل المرن كأحد مبادرات وزارة الموارد البشرية التي تمكّن السعوديين ، وتحفز القطاع الخاص على توطين العمل.

وأشار الراجحي إلى أهداف البرنامج والتي تشمل: