، "رويترز": سلطنة عمان وقعت على قرض بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعزز خزينة الدولة ويسدد من إصدار سندات دولية

نقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين، اليوم الأربعاء، أن حكومة سلطنة عمان وقعت على قرض مؤقت مدته عام بقيمة ملياري دولار مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية.

وأوضح المصدران أن القرض الذي سيُسدد بأموال تُجمع من إصدار سندات دولية، سيعزز خزائن الدولة المتضررة من انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا.