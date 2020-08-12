محمد بن مسعود - الدمام - ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضاري والحد من المخالفات الصحية تحسيناً للمشهد الحضاري في العاصمة الرياض، ضبطت أمانة منطقة الرياض أكثر من ٢٧٠٠ بائع جائل خلال شهر يوليو الماضي. وتواصل أمانة الرياض، بمشاركة الجهات الحكومية، جولاتها الرقابية على كل مواقع الباعة الجائلين في الشوارع والطرقات؛ للحد من المخالفات الصحية، وحماية لسكان العاصمة.أمانة الرياض 12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 04:30 PM ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضاري والحد من المخالفات الصحية Advertisements أمانة الرياض تضبط أكثر من 2700 من الباعة المتجولين خلال شهر أمانة الرياض تضبط أكثر من 2700 من الباعة المتجولين خلال شهر تحسيناً للمشهد الحضاري في العاصمة الرياض، ضبطت أمانة منطقة الرياض أكثر من ٢٧٠٠ بائع جائل خلال شهر يوليو الماضي. وتواصل أمانة الرياض، بمشاركة الجهات الحكومية، جولاتها الرقابية على كل مواقع الباعة الجائلين في الشوارع والطرقات؛ للحد من المخالفات الصحية، وحماية لسكان العاصمة. الكلمات المفتاحية ، أمانة الرياض تضبط أكثر من 2700 من الباعة المتجولين خلال شهر ،

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