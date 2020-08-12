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سجلت مدينة الرياض، اليوم، 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 54,402 حالة، فيما ارتفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 293,037 حالة.
وسجلت مدينة الرياض اليوم 223 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 49,130 حالة تعافٍ.
وتم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 876 حالة وفاة.
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 04:30 PM
8 وفيات ترفع حصيلة الضحايا إلى 876 شخصًا
سجلت مدينة الرياض، اليوم، 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 54,402 حالة، فيما ارتفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 293,037 حالة.
وسجلت مدينة الرياض اليوم 223 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 49,130 حالة تعافٍ.
وتم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 876 حالة وفاة.
، الرياض تسجل 78 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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