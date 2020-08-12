شكرا لمتابعة خبر عن "متحدث الصحة" عن كورونا في الشتاء: لم يثبت أن تغيُّر فصول السنة يؤثر عليه (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن الاحترازات الوقائية ضد أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد هي ذاتها في فصلي الخريف والشتاء، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بشكل أكثر في هذين الفصلين. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا في المملكة، أن هناك فيروسات أخرى يكثر نشاطها في فصلي الخريف والشتاء، مشيرًا إلى أن ارتداء الكمامة ليس الاشتراط الوحيد وإنما غسل اليدين والحفاظ على النظافة والتباعد الاجتماعي أيضًا. وأعلن متحدث الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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