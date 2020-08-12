شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: ندعم السودان ليعود إلى ريادته في المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، دعم المملكة لعودة السودان لريادته في المنطقة، مشدداً على أهمية استقرار ووحدة السودان.

وأضاف، خلال مؤتمر أصدقاء السودان في نسخته الثامنة برئاسة المملكة، أن السلام في السودان يرتبط مباشرة بالتنمية.

وثمن، خلال كلمته في المؤتمر، جهود الولايات المتحدة الأمريكية في إزالة السودان من قوائم الإرهاب.