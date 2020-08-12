شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: ندعم السودان ليعود إلى ريادته في المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، دعم المملكة لعودة السودان لريادته في المنطقة، مشدداً على أهمية استقرار ووحدة السودان.
وأضاف، خلال مؤتمر أصدقاء السودان في نسخته الثامنة برئاسة المملكة، أن السلام في السودان يرتبط مباشرة بالتنمية.
وثمن، خلال كلمته في المؤتمر، جهود الولايات المتحدة الأمريكية في إزالة السودان من قوائم الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية: ندعم السودان ليعود إلى ريادته في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.