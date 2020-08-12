عاصفة ترابية تجتاح طريق «ينبع - النخل»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): اجتاحت عاصفة ترابية طريق ينبع/ "ينبع - النخل"، اليوم الأربعاء، وسط تنبيهات لمرتادي الطريق بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة. اجتاحت عاصفة ترابية طريق ينبع/ "ينبع - النخل"، اليوم الأربعاء، وسط تنبيهات لمرتادي الطريق بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة. وأصدر فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة، تنبيهًا لمستخدمي طريق ينبع / ينبع - النخل؛ بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية، وحفاظًا على سلامة الجميع.

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