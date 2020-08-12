شكرا لمتابعة خبر عن الرياض تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن منطقة الرياض سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة اليوم، بـ 79 حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 1569 حالة إصابة جديدة، إلى جانب تسجيل 2151 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 257269 حالة تعافي، فيما سجلت 36 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 3269 حالة.