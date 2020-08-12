شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 1569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 2151 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 257269 حالة تعافي، فيما سجلت 36 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 3269 حالة.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن الخدمات في مراكز تأكد وعيادات تطمن مستمرة، وقُدمت الخدمات لأكثر من مليوني مستفيد حتى الآن، مؤكدًا أن المملكة تشارك بكل الجهود العالمية لدعم جميع الأبحاث ودعم توفير لقاحات أو علاجات ناجحة لمقاومة هذا الفيروس، كما لم يثبت أن تغير الفصول يؤثر على الفيروس.