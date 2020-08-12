شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات الاجتماعية" توضح خطوات ضم اشتراك التأمينات إلى مدد التقاعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات ضم مدد الاشتراك السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى مدد التقاعد المدني أو العسكري. أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات ضم مدد الاشتراك السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى مدد التقاعد المدني أو العسكري. وذكرت أن ذلك يتم من خلال خدمة تبادل المنافع واتباع الخطوات التالية : 1- الدخول على الموقع الإلكتروني لمؤسسة العامة للتقاعد. Advertisements 2- الضغط على أيقونة «الخدمات الإلكترونية» أو الدخول على النفاذ الوطني الموحد. 3– تحديد خدمات «زائر» 4-الضغط على خدمة «طلب تبادل منافع». 5– إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

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