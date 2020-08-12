شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الاعتراض على دفعة "حساب المواطن" قبل فتح باب الاعتراضات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، طريقة الاعتراض على الدفعة رغم أن الموقع لم يفتح باب الاعتراض على الدعم حتى الآن.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على أحد المتسائلين: " في حال كانت الدفعة "0.00" بإمكانك تقديم اعتراض مالي من تاريخ الدفعة، وفي حال كانت الدفعة " ناقصة أو لم تستلم " بإمكانك تقديم اعتراض مالي بعد مرور خمس أيام من تاريخ الدفعة في مدة أقصاها 3 أشهر " .

وأودع برنامج حساب المواطن أكثر من 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والثلاثون 10.7 مليون مستفيد وتابع.