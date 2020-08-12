شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مقيمة إسبانية تصف بحماس جمال أملج وتؤكد: المشهد رائع والناس لطيفون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

عبرت مقيمة إسبانية عن إعجابها بما شاهدته أثناء زيارتها لمهرجان الرياضات المائية في أملج .

وذكرت أنها تجولت في الجُزر التابعة للمحافظة، وأنها استمتع كثيراً بما شاهدته من جمال الطبيعة.

وأكدت أن الطقس كان لطيف، مشيدة بتعدد الرياضات التى كانت في المهرجان ومنها لعبة البنانا.

كما أشادت بتعدد المطاعم، وتنوع المأكولات المحلية، مؤكدة أن شعب المملكة لطيفون ورائعون .