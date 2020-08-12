شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم الأكل في الأواني المطلية بالذهب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الأربعاء، حكم الأكل في الأواني المطلية بالذهب.
وقال الشيخ سعد الخثلان، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة، أنه إذا كان الإناء مطليًا بذهب حقيقي فيأخد حكم إناء الذهب ولا يجوز الأكل فيه، ولكن إذا كان مطليًا بلون ولمعة غير حقيقية فهذا لا بأس به.
وأشار "الخثلان" إلى أن ذلك استنادًا على قول رسول الله ﷺ: " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة " .
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