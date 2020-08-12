أخبار السعودية اليوم.. تفاصيل جديدة حول مقتل عبد الكريم المطيري.. وصدور تعديلات لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، ليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020م، منها تفاصيل مقتل عبد الكريم المطيري، وإصدار تعديلات لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، وحساب المواطن يوضح استثناء وحيد لإضافة المستفيدين الجدد للدعم

القتيل عبدالكريم المطيري «عاجل» تنشر تفاصيل خاصة عن الجريمة

حصلت عاجل من مصادرها على تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة عبدالكريم المطيري «الممرض بمجمع إدارة الصحة النفسية بالرياض»، الذي لقي مصرعه على يد مريض نفسي بالرياض، الاثنين الماضي.

بـ4 خطوات.. شروط وآلية ضم اشتراك التأمينات إلى مدد التقاعد

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آلية ضم مدد الاشتراك السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى مدد التقاعد المدني أو العسكري عن طريق خدمة تبادل المنافع.

رسميًّا.. أهم تعديلات لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الأربعاء، قرارًا باعتماد التعليمات التنفيذية المنظمة للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة.

توضيح رسمي لملابسات فيديو مصادرة الدراجات النارية بممشى الهجرة

فنَّدت أمانة منطقة المدينة المنورة ملابسات مقطع الفيديو الذي جرى تداوله الأيام الماضية ويظهر فيه موظف بإحدى البلديات التابعة لها، ترافقه الجهات الأمنية، وهو يصادر دراجات نارية يتم تأجيرها في ممشى الهجرة وسط مقاومة من مواطنة ووافد.

السعودية تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان برئاسة الأمير فيصل بن فرحان

تستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، بصفتها رئيسًا لمجموعة أصدقاء السودان.

متخصص علاجات مناعية يوضح لـ«عاجل» موقف لقاح كورونا الروسي

أكد أستاذ المناعة والفيروسات المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز رئيس وحدة اللقاحات والعلاجات المناعية بمركز الملك فهد للبحوث الطبية الدكتور أنور هاشم؛ لـ«عاجل» أن كل المعروف عن اللقاح الروسي الجديد المضاد لفيروس كورونا المستجد أنه تم تطويره، لكن لم ينشر شيء عن نوعيته، ولا الدراسات أو التجارب قبل السريرية الخاصة به.

الخطوط السعودية تعيد التذكير بموقف الرحلات الجوية الدولية

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جددت «الخطوط السعودية»، اليوم الأربعاء، التأكيد على أن جميع الرحلات الجوية الدولية ما زالت معلَّقة حتى إشعار آخر، جاء ذلك ردًّا من الخطوط السعودية على استفسار مفاده: «الأخوة الأعزاء آمل منكم إفادتي عن الرحلات الدولية إذا كان بعيدًا سوف نقوم بالتوكيل على مصالحنا بالخارج».

حساب المواطن: استثناء وحيد لإضافة المستفيدين الجدد للدعم

أكد حساب المواطن تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام . 2020

مقيمة تنتحل صفة طبيبة تجميل في حائل.. ومديرية الصحة تتدخل

كشفت مديرية الشؤون الصحية في منطقة حائل، عن ضبط مقيمة عربية تعمل طبيبة تجميل في مركز طبي خاص، دون أن تحمل مؤهلات معتمدة لعملها.

استخراج 4 جثث من سيارة سقطت عليها صخور بالعارضة

انتشلت فرق الدفاع المدني بالعارضة جثث 4 أشخاص داخل مركبتهم بعد سقوطها وسقوط صخور كبيرة عليها في منحنى جبلي.

«تنبيهات الأرصاد»: سحب رعدية على نجران.. وأتربة بـ4 محافظات في مكة

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، من رياح نشطة وسحب رعدية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية يشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، ويستمر حتى الساعة الخامسة عصرًا.

قوات حرس الحدود تُصادر طنين من الحشيش والقات وتضبط 17 سعوديًّا

أحبطت قوات حرس الحدود تهريب 1513 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و660 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر إلى المملكة، كما ألقت قوات حرس الحدود القبض على 87 شخصًا متورطًا في محاولات التهريب؛ وذلك في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات.

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