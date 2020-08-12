يصل لـ4 ملايين ريال.. شروط تمويل الامتياز التجاري من بنك التنمية الاجتماعية

يعقد بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أول معرض افتراضي عن الامتيازالتجاري، يشهد تواجد فريق البنك لشرح طرق الاستفادة من الدعم والتمويل.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني، شروط وإجراءات الاستفادة من منتج برنامج الامتياز التجاري بهدف دعم فرص الاستثمار التي تتمتع بنسب ربحية عالية ونسب مخاطر منخفضة وإتاحتها لهم.

وحدد بنك التنمية الاجتماعية، الشروط العامة للحصول على منتج الامتياز التجاري، والتي تتضمن: أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية، ولا يقل عمر المتقدم عن 21 ولا يزيد عن 65عامًا، وأن يتفرغ لتشغيل مشروعه.

ومن شروط بنك التنمية الاجتماعية ألا يجمع المتقدم بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية سلامة السجل الائتماني حسب سياسات البنك، وأن يتم قبول المتقدم من قبل الشركة المانحة للامتياز التجاري.

وكذلك اجتياز مرحلة التدريب لدى الشركة المانحة، وأن يتم تقديم ضمانات لا تقل عن 30% من قيمة التمويل، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

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مميزات تمويل الامتياز التجاري من بنك التنمية الاجتماعية

ومن مميزات برنامج الامتياز التجاري أنه تمويل بدون فوائد، ويصل مبلغ التمويل إلى أربعة ملايين ريال، وتصل فترة السماح إلى 24 شهرًا، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وكذلك متابعة المشاريع أثناء مرحلتي التأسيس والتشغيل وحل العوائق والمشكلات التي تواجه المستفيدين، ودورات تدريبية متخصصة في أساسيات الأعمال على أيدي مدربين مهرة، وتدريب على رأس العمل عند الشركة المانحة للامتياز التجاري، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

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