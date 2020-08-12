حرس الحدود ينقذ طفلة من الغرق بشاطئ شرما

في ضباء بمنطقة تبوك..

أنقذت وحدة البحث والإنقاذ بقطاع حرس الحدود بضباء بمنطقة تبوك طفلة «ثلاث سنوات»، بعد تعرضها لحالة غرق بشاطئ شرما. وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لها بالموقع، ثم نقلها بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى أحد المراكز الصحية للاطمئنان عليها، ثم غادرته برفقة والدها. Advertisements اقرأ أيضًا: قوات حرس الحدود تُصادر طنين من الحشيش والقات وتضبط 17 سعوديًّا بالصور.. استخراج 4 جثث من سيارة سقطت عليها صخور بالعارضة

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