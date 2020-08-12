الجوازات تحدد آلية استخراج جواز السفر الجديد.. وطريقتان لاستلامه

أوضحت المديرية العامة للجوازات طريقتين لاستلام جواز السفر الجديد، كما حددت تفاصيل استخراجه عبر تطبيق «أبشر» لمن دون الـ15 عامًا ولمن فوق 21 عامًا.

جاء ذلك ردًّا من «الجوازات السعودية» على استفسار أحد المواطنين مفاده: «السلام عليكم.. قدمت طلب استخراج جواز، وسيتم إيصال الجواز للعنوان المسجل يوم الاثنين القادم.. هل ممكن يستلم الجواز أحد أفراد العائلة أو لا بد أكون أنا (صاحب الجواز) اللي استلمه؟ ( لأني لن أكون موجودًا في الرياض».

وأجابت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» قائلةً: «وعليكم السلام.. يتم استلام جواز السفر من قبل صاحب الجواز أو الشخص المفوض من قبله.. شاكرين تواصلك».

كما أوضحت الإدارة العامة للجوازات تفاصيل استخراج جواز السفر عبر تطبيق «أبشر» لمن دون الـ15 عامًا ولمن فوق 21 عامًا، مشيرةً إلى قيمة الرسوم وكيفية سدادها وخطوات إيصال جواز السفر بعد تجديده آليًّا للمواطنين.

وقالت «الجوازات السعودية»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن منصة أبشر تخدم حاملي الهوية الوطنية فقط، ردًّا على استفسار أحد المواطنين عن كيفية تسجيل موعد في أبشر لإصدار جواز سفر لطفل.

وأضافت «الجوازات السعودية»: «منصة أبشر تخدم حاملي الهوية الوطنية. ولمن هم دون الـ١٥ عامًا يتم حجز موعد عبر منصة أبشر التابعة لولي الأمر ومراجعة إدارة الجوازات».

وفي السياق ذاته، أوضحت الجوازات السعودية، ردًّا على استفسار أحد المغردين عن مدى إمكانية أن يستخرج شخص لم يبلغ 21 عامًا جواز سفر لنفسه؛ أنه يمكن لمن بلغ 21 عامًا إصدار أو تجديد جواز السفر عبر حسابه الشخصي في منصة أبشر الإلكترونية.

وتابعت الجوازات السعودية أنه «في حال عدم خدمتك يرجى طباعة الملاحظة وحجز موعد إلكتروني ومراجعة إدارة الجوازات».

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وأكدت الجوازات السعودية أنه على المواطنين الراغبين في تجديد أو إصدار جواز السفر, سداد الرسوم أولًا عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية على أبشر.

وأوضحت الجوازات السعودية، ردًّا على أحد الاستفسارات الخاصة بتجديد جواز السفر، أنه «سيلزم لتجديد جواز السفر سداد رسوم تبلغ 300 ريال لخمس سنوات، و600 ريال لعشر سنوات؛ علمًا بأن السنوات العشر تكون لمن أتم 21 عامًا».

وأوضح الحساب الرسمي للجوازات السعودية عبر «تويتر»، خطوات إيصال جواز السفر بعد تجديده آليًّا من منصة أبشر عبر خدمة واصل من خلال إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد.

أما الخطوات التالية فهي: إحضار الجواز القديم وتقديمه لموظف البريد، والتأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد، ثم سداد الرسوم المستحقة للتوصيل، ووضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك وتسلميه لموظف البريد، وفي النهاية سيتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم إلى العنوان الوطني الجديد، وفقًا للجوازات السعودية.

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