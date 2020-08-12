توضيح رسمي لملابسات فيديو مصادرة الدراجات النارية بممشى الهجرة

فنَّدت أمانة منطقة المدينة المنورة ملابسات مقطع الفيديو الذي جرى تداوله الأيام الماضية ويظهر فيه موظف بإحدى البلديات التابعة لها، ترافقه الجهات الأمنية، وهو يصادر دراجات نارية يتم تأجيرها في ممشى الهجرة وسط مقاومة من مواطنة ووافد.

وأصدرت الأمانة توضيحًا (في بيان) حول «مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مراقب في البلدية والجهات الأمنية بتطبيق النظام بضبط دراجات هوائية يتم تأجيرها من قبل وافدين ومواطنة في ممشى العباس بن عبادة (ممشى الهجرة) دون ترخيص نظامي ودون اتخاذ إجراءات السلامة، وبعد ورود عدة بلاغات ‏لمركز طوارئ الأمانة (940) عن المضايقات التي يتعرض لها مرتادو الممشى والخطر الذي تمثله لهم أثناء ممارسة رياضة المشي».

وتابع البيان: «تود أمانة منطقة المدينة المنورة أن توضح أن الفرق الميدانية التابعة لها في البلدية الفرعية، قامت بإبلاغ المواطنة عدة مرات بضرورة رفع الدرجات من الممشى للأسباب الموضحة أعلاه دون استجابةٍ. وفي مساء يوم الاثنين الموافق 20 من ذي الحجة، ‏قامت اللجنة المعنية بمتابعة هذه المخالفات، وعند مباشرتها لاتخاذ الإجراءات النظامية، قام وافد بإعاقة عمل اللجنة وزج بمواطنة للاعتراض وتصوير المقطع الذي تم نشره، وجرى التحفظ على الدراجات الهوائية في مقر مبنى البلدية الفرعية، على أنه يمكن استلامها من قبل المواطنة وفق الأنظمة المتبعة، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية في موضوع المخالفة».

وأكدت الأمانة أن هذا التوضيح يؤكد ترحيبها بالنقد الهادف البنَّاء الذي يتسم بالمصداقية والموضوعية، كما تؤكد أنها تراجع الإجراءات التي تمت في هذا الموضوع وما ظهر في المقطع من تفاصيل ومدى التزام منسوبيها بالتعليمات التي تؤكد التعامل الأمثل مع الجميع والالتزام بأن تكون خدماتها للمدينة أمانة تستشعرها في كل الأعمال التي يتم تنفيذها.