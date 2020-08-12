بـ4 خطوات.. شروط وآلية ضم اشتراك التأمينات إلى مدد التقاعد

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آلية ضم مدد الاشتراك السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى مدد التقاعد المدني أو العسكري عن طريق خدمة تبادل المنافع.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن شروط ضم مدد الاشتراك تتضمن:

* أن يتقدم المشترك لطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.

* ألا يكون المشترك تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشًا.

* ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

* ألا يزيد عمر المشترك عن 59 عامًا عند طلب الضم، عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في 24/10/1437هـ؛ فيتم قبول ضمه ولو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب 59 عامًا.

* ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استُحق بسبب العجز.

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فيما أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد خطوات ضم مدد الاشتراك من التأمينات الاجتماعية كالتالي:

1– الضغط على أيقونة «الخدمات الإلكترونية» في أعلى الصفحة الرئيسية في الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد.

2– الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.

3– تحديد خدمات «زائر»، والضغط على خدمة «طلب تبادل منافع».

4– إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

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