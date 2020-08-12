متخصص علاجات مناعية يوضح لـ«عاجل» موقف لقاح كورونا الروسي

أكد أستاذ المناعة والفيروسات المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز رئيس وحدة اللقاحات والعلاجات المناعية بمركز الملك فهد للبحوث الطبية الدكتور أنور هاشم؛ لـ«عاجل» أن كل المعروف عن اللقاح الروسي الجديد المضاد لفيروس كورونا المستجد أنه تم تطويره، لكن لم ينشر شيء عن نوعيته، ولا الدراسات أو التجارب قبل السريرية الخاصة به.

وأضاف الدكتور أنور هاشم لـ«عاجل»: «الخبر قريب جدًّا، وغالبًا يوجد به تجاوزات في مرحلة الاعتماد، لكن هو غير معروف حتى الآن.. الخبر الوحيد المنشور أنه تم إجراء تجارب المرحلتين الأولى والثانية، لكن ما النتائج؟ وما قيمتها العلمية؟ وهل هي فعلًا صحيحة أو لا؟.. لا نعلم».

وواصل الدكتور أنور هاشم: «اللقاح الروسي مجهول.. الموضوع ليس سهلًا، ولا يجب أن نتجاوز العرف العلمي والطبي بسبب الجائحة، لكن ما يحدث يشوبه الغموض، وهل عرض اللقاح على منظمة الغذاء والدواء بروسيا أو أخذ الموافقة من الهيئة أو من الحكومة؟!».

وكان استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله الحقيل، قد قال لـ«عاجل»، إن كل لقاحات كورونا المرتقبة، وكذا اللقاح الروسي الذي تم الإعلان عنه رسميًّا، أمس الثلاثاء، لا توجد معلومات كثيرة عنه، باستثناء المعلومات المتوافرة للشركة المصنعة. ولو أثبت اللقاح فاعليته فسيشكل سبقًا علميًّا، لكن الملابسات ليست واضحة بعد، ولن تتضح قبل تجربته بشكل موسع على شريحة كبيرة من مرضى فيروس كورونا المستجد.

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وأشار الدكتور عبدالله الحقيل لـ«عاجل»، إلى أن النتائج تُقاس بعد مدة طويلة قد تصل إلى عدة أشهر، بالرغم من أن اللقاحات يفترض أن تظهر نتيجتها خلال فترة تتراوح بين أسبوعين و6 أسابيع، لكن لا بد من التأكد أن مصاب الكورونا لن يُصاب مجددًا، وإلا ستكون فكرة اللقاح غير ذات جدوى.

وأوضح الحقيل أنه لا بد من متابعة الآثار الجانبية القصيرة المدى، خلال أسابيع، والطويلة المدى، خلال عدة أشهر بل سنوات، حتى يتم التأكد من اللقاح الجديد.

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