السعودية تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان برئاسة الأمير فيصل بن فرحان

بهدف دعم عملية المفاوضات بين أطراف النزاع
تستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، بصفتها رئيسًا لمجموعة أصدقاء السودان.
وسيرأس الاجتماع المرئي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمشاركة رئيس حكومة السودان عبدالله حمدوك، وجمهورية جنوب السودان ضيف شرف الاجتماع، ممثلة في كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي باتريسا خميسا واني، ومستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس فريق الوساطة توت جلواك؛ وذلك بصفة جمهورية جنوب السودان راعيًا لمفاوضات جوبا للسلام.
يأتي ذلك إضافة إلى شركاء السلام أطراف المفاوضات في محادثات جوبا للسلام: رئيس الجبهة الثورية السودانية الدكتور الهادي إدريس، ورئيس جيش تحرير السودان ميني ميناو بجانب مشاركة خمس وعشرين دولة منظمة.
ويهدف الاجتماع إلى دعم عملية المفاوضات ودعوة جميع أطراف النزاع للتفاوض وصولًا إلى اتفاق شامل، وتحقيقًا للسلام المستدام.
كما سيناقش الاجتماع في جلسة خاصة الخطوات المطلوبة من المؤسسات المالية للبدء في عملية إعفاء السودان من ديونه.
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