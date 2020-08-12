السعودية اليوم / تعليم عنيزة يرحل الكتب للمدارس



عنيزة 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

بدأت إدارة التعليم في محافظة عنيزة اليوم، ترحيل المقررات الدراسية إلى مدارس التعليم العام بالمحافظة، استعدادا لانطلاق العام الدراسي القادم.

ووجه مدير التعليم بالمحافظة خالد بن جايز الحربي بسرعة إنجاز المهام الخاصة بالترحيل وتجاوز جميع العقبات حتى يتمكن الطالب والطالبة من استلام المقررات الدراسية بكل يسر في بداية الفصل الدراسي الأول، شاكراً لوزارة التعليم التي نجحت في تسهيل وصول المقررات الدراسية للإدارات التعليم بوقت مبكر.

كما تتعدد عمليات ترحيل المقررات الدراسية حيث تشمل على استلام مستودعات الإدارة المقررات الدراسية من المطابع المختصة ومن ثم تخزينها بشكل سليم وفرزها وفق احتياج المدارس المعد من قبل قسم التجهيزات المدرسية، وأخيراً يتم نقلها للمدارس من قبل إدارة الشؤون الإدارية والمالية للمدارس، حيث يتم توزيعها على الطلاب والطالبات.

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15:43ت م

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