السعودية اليوم / وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة يفتتح مشروع مدرسي بالطائف



الطائف 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

افتتح وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع اليوم, مشروع مدرسة عدي بن حاتم الابتدائية -عبر الاتصال المرئي-، بحضور المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي ومساعديه وعدد من مدراء الإدارات والمهندسين.

وعد اللهيبي المبنى الحديث لمدرسة عدي بن حاتم الابتدائية من الصروح التعليمية المميزة في الإنشاء، حيث كانت من المدارس المستأجرة وتحقق لها النور بأن تكون مبنى حكومي كي يستفيد منه الأجيال تعليمياً، مبيناً أنه وبجهود من إدارة الخدمات المساندة في المتابعة المستمرة تحقق الإنجاز الكامل للمشروع بتكلفة قدرت بـ10 ملايين ريال.

وقدم الشكر لوزارة التعليم على جهودها في الدعم لكل ما من شأنه خدمة الطلاب والطالبات وإلى جميع منسوبي إدارة الخدمات المساندة في متابعة إنجاز المشروعات التعليمية.

وتخلل الحفل عرض مرئي عن مشروع مدرسة عدي بن حاتم الابتدائية، الذي يتربع على مساحة تقدر بنحو 5 آلاف متر مربع ويحتوي على 18 فصلاً دراسياً بطاقة استيعابية 540 طالب، إلى جانب التجهيزات كاملة المعدة لبيئة دراسية نموذجية.

من جانبه أشاد وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع بالدور البارز لتعليم الطائف في تنفيذ المشاريع، مبيناً أن الإدارة العامة لتعليم الطائف تميّزت بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للمشاريع ، وأسهمت بشكل كبير في علاج مجموعة من المشاريع المتعثرة.

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15:43ت م

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