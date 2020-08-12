السعودية اليوم / بلدية القطيف تبدأ إصدار أرخص البناء "إلكترونيا"



القطيف 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

بدأت بلدية محافظة القطيف العمل على إصدار رخص البناء الإلكترونية وتفعيلها عبر بوابة "بلدي" الإلكترونية، بالتنسيق مع جميع المكاتب الهندسية المعتمدة لدى بوابة "بلدي".

وأوضح رئيس بلدية القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن تفعيل إصدار رخص البناء إلكترونيا يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها البلدية لتعزيز الجهود وأتمتة جميع الخدمات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، مشيرا إلى إمكانية المستفيدين إنجاز هذه الخدمة دون الحاجة إلى الحضور للبلدية للمتابعة، حيث تقوم منصة "بلدي" الإلكترونية بتوفير خدمات إصدار رخص البناء بالتنسيق مع المكاتب الهندسية.

وأكد سعي البلدية لتوفير خدمات بلدية سريعة وبمستوى عالٍ من الجودة، مبينا أن المكتب الهندسي الذي يختاره المستفيد يقوم بتقديم طلب إصدار رخصة بناء، ويتم استلام ومراجعة الطلب من خلال إدارة رخص البناء في البلدية، وفي حالة وجود ملاحظات أو أي نواقص في المستندات سيتم إعلام المكتب الهندسي بذلك، وبعد التصحيح والتعديل، تصدر الرخصة ثم يقوم المكتب الهندسي بطباعتها عن طريق البوابة الإلكترونية وإرسالها للمستفيد.

مما يذكر أن بلدية القطيف والبلديات التابعة لها أصدرت خلال الأشهر الستة الأولى من العام ٢٠٢٠ أكثر من ١٥٠ رخصة بناء و٢٥ رخصة، و٥ رخص تسوير، إضافة إلى ٧ رخص ترميم و٤ رخص هدم.

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15:41ت م

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