السعودية اليوم / امانة الطائف تطلق رقماً إضافياً لبلاغات النظافة ولتسريع إنجاز البلاغات



الطائف 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

أطلقت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للنظافة رقماً هاتفياً إضافياً لاستقبال البلاغات الخاصة بالنظافة عبر تطبيق الواتساب، وذلك من خلال إرسال بيانات المبلغ ومعلومات البلاغ (الاسم ،رقم الهاتف النقال ، رقم الهوية الوطنية ،إحداثيات موقع البلاغ، اسم الشارع ، الحي) على الرقم 0563838160، وتأتي هذه الخدمة لتسريع التفاعل مع البلاغات الخاصة بالنظافة العامة بالأحياء والشوارع والتعامل الفوري معها.

وأوضحت أمانة الطائف أنها تسعى دائماً لمواكبة التقنيات الحديثة من خلال تفعيل الوسائل المتاحة للتواصل مع الجمهور بجميع القنوات المتاحة وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم بما يضمن راحتهم، وتأتي خدمة تقديم البلاغات عبر الواتساب ضمن مجموعة من الخدمات الرقمية التي تقدمها الأمانة إلكترونياً عبر موقعها الإلكتروني او تطبيقات الهواتف الذكية وتطبيق الواتساب.

وأشارت الأمانة أن خدمة الرقم الموحد 940 تستقبل كافة البلاغات البلدية والتي تتفاعل معها الأمانة بشكل مباشر وعلى مدار الساعة، وتعالج الفرق الميدانية أكثر من 90% من البلاغات الواردة عبر المنصات الرقمية المختلفة، بالإضافة إلى إدراج البلاغات التي تحتاج إلى معالجة طويلة الأمد ضمن برنامج لمراقبة إنجاز البلاغات.

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15:32ت م

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