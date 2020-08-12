السعودية اليوم / أكثر من 2400 مستفيد من خدمات مركز تأكد بصحة الحدود الشمالية



عرعر 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

قدّم مركز "تأكد" في منطقة الحدود الشمالية خدماته لـ2422 مستفيداً ، منذ بدء العمل فيه منذ شهرين تقريباً وحتى الآن.

وتقدم مراكز "تأكد" التي خصّصتها وزارة الصحة الخدمة للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدم خدمة فحص فيروس (

مما يذكر أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد - بإذن الله - خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة, وتبين الفحوصات مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .

// انتهى //

15:27ت م

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عرعر 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسقدّم مركز "تأكد" في منطقة الحدود الشمالية خدماته لـ2422 مستفيداً ، منذ بدء العمل فيه منذ شهرين تقريباً وحتى الآن.وتقدم مراكز "تأكد" التي خصّصتها وزارة الصحة الخدمة للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدم خدمة فحص فيروس ( كورونا ) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".مما يذكر أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد - بإذن الله - خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة, وتبين الفحوصات مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //15:27ت م0114

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