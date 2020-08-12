السعودية اليوم / سمو أمير نجران يطلع على جهود هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة في التصدي لجائحة كورونا



نجران 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

تسلم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم، تقريرًا عن أعمال فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة خلال جائحة

واستعرض سموه مع مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران مهند بن صالح اليامي، ما اشتمل عليه التقرير من خدمات إسعافية وطبية وإدارية، إضافة إلى خطط الاتصال والمبادرات والفعاليات التطوعية التي تم تنفيذها بالمنطقة.

وأشار التقرير إلى إحصائيات لعدد 44926 مكالمةً ولعدد 7018 بلاغًا، والحالات الإسعافية التي تم التعامل معها كمصابي

ونوه سموه بالجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى، مشيدًا بالجهود الإنسانية التي يبذلها منسوبو الهيئة في هذه الجائحة وفي التعامل مع الحالات الطارئة، وإسهام منسوبي الهيئة في تطبيق الإجراءات الاحترازية في العديد من المواقع، وبالتطور التقني في خدمات الهيئة للتعامل مع الحالات الإسعافية التي شملت الرقم الهاتفي "997" وتطبيق "أسعفني" للحالات الإسعافية، وغيرها من الخدمات المتنوعة التي يضمها التطبيق.

فيما قدّم اليامي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه بجميع أعمال الهلال الأحمر بالمنطقة.

// انتهى //

15:27ت م

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نجران 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واستسلم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم، تقريرًا عن أعمال فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة خلال جائحة كورونا واستعرض سموه مع مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران مهند بن صالح اليامي، ما اشتمل عليه التقرير من خدمات إسعافية وطبية وإدارية، إضافة إلى خطط الاتصال والمبادرات والفعاليات التطوعية التي تم تنفيذها بالمنطقة.وأشار التقرير إلى إحصائيات لعدد 44926 مكالمةً ولعدد 7018 بلاغًا، والحالات الإسعافية التي تم التعامل معها كمصابي فيروس كورونا المستجد ، حيث بلغت الحالات الإيجابية 21 حالة وحالات الاشتباه 82، كما كان لقطاع التطوع دور كبير وفعال، حيث بلغ عدد المتطوعين 489، وبلغ إجمالي ساعات التطوع 3034، وذلك لعدد 23 فعالية.ونوه سموه بالجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى، مشيدًا بالجهود الإنسانية التي يبذلها منسوبو الهيئة في هذه الجائحة وفي التعامل مع الحالات الطارئة، وإسهام منسوبي الهيئة في تطبيق الإجراءات الاحترازية في العديد من المواقع، وبالتطور التقني في خدمات الهيئة للتعامل مع الحالات الإسعافية التي شملت الرقم الهاتفي "997" وتطبيق "أسعفني" للحالات الإسعافية، وغيرها من الخدمات المتنوعة التي يضمها التطبيق.فيما قدّم اليامي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه بجميع أعمال الهلال الأحمر بالمنطقة.// انتهى //15:27ت م0113

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