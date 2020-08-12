السعودية اليوم / إغلاق 6 منشآت غذائية مُخالفة في عتيبية مكة المكرمة



مكة المكرمة 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

أغلقت وكالة شؤون البلديات ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 6 منشآت غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس مصطفى بن علي عيد أن الفِرَق الرقابية الميدانية أغلقت 6 منشآت غذائية ضمن نطاق البلدية لمخالفة الاشتراطات الصحية، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات كافة حرصاً على كل ما يمسُ صحة المواطن والمقيم.

وشدد على أن الفرق لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، حاثا في حال وجود ملاحظات مخالفات بلدية على التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940).

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15:25ت م

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