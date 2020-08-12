السعودية اليوم / ‏"الأرصاد" رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل ‏



حائل 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م ‏واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من ‏نشاط ‏للرياح السطحية ‏والأتربة المثارة التي تؤدي إلى تدني ‏مدى الرؤية على ‏منطقة حائل, تشمل مدينة ‏حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها .‏

‏// انتهى //‏

15:24ت م

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