السعودية اليوم / سمو نائب أمير جازان يعتمد ترقية منسوبي الإمارة عبر منصة "مسار"



جيزان 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان اليوم، ترقية منسوبي إمارة المنطقة، يمثلون الدفعة الأولى من المرقين عبر المنصة الرقمية "مسار" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ترقية الموظفين من المرتبة العاشرة فما دون.

واستمع سموه إلى شرح موجز من مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة المنطقة نزال بن عبدالله العتيبي ومدير الموارد البشرية بالإمارة رضوان بن يحيى رضوان عن تفاصيل منصة "مسار" ومهامها وآلية عملها.

وأكد سمو نائب أمير المنطقة ، أهمية المنصة الرقمية في حفظ حقوق الموظف، وإيجاد الحلول الرقمية والآمنة لتقييم ودعم وتحفيز الأداء الحكومي، وتحقيق التميز فيه، بجانب اختزال الوقت والجهد، منوها بجهود منسوبي الموارد البشرية في إنجاز الأعمال والمهام الموكلة إليهم متمنياً التوفيق والسداد للجميع.

// انتهى //

15:22ت م

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