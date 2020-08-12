شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 أغسطس 2020 أعلنت وزار الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ورصدت الوزارة تعافي 2151 حالة جديدة من الفيروس، مشيرة إلى وفاة 36 حالة.

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