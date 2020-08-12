"الجبير" يبحث مع "جريفيث" القضايا المشتركة

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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن جريفيث، وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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