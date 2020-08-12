شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: شباب المملكة عزيمة قوية لمستقبل مشرق والان نبدء بالتفاصيل

‏قال صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد سلمان نائب أمير الشرقية رئيس مجلس شباب المنطقة الشرقية في رسالته بمناسبة يوم الشباب العالمي: "بالعزيمة القوية والهِمَّة العالية .. نصنع المستقبل المشرق الذي تطمح إليه بلادنا. ويحتفل العالم سنويا باليوم العالمي للشباب في 12 أغسطس، وكانت أول مرة للاحتفال به في عام 2000.

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