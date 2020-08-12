شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية لـ "الشباب" : أنتم الأمل الذي سيصنع المستحيل والان نبدء بالتفاصيل

قال صاحب ال‏سمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير الشرقية، الرئيس الفخري لمجلس شباب المنطقة الشرقية في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للشباب: "أنتم الأمل والطاقة الإيجابية التي ستصنع المستحيل".

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