سعر الذهب يواصل السقوط الحر دون الـ1900 دولار للأوقية

2020-08-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

يواصل سعر الذهب عملية السقوط الحر منحدرًا من أعلى مستوًى تاريخي سجله الثلاثاء السادس من أغسطس حيث تراجعت أسعار المعدن النفيس بما يزيد على 2 % في التعاملات الفورية اليوم في الأسواق العالمية.

تراجع سعر الذهب

وانخفضت أسعار الذهب اليوم، عن المستوى المهم البالغ 1900 دولار للأوقية (الأونصة) إذ أجبر ارتفاع الدولار من جديد المستثمرين في المعدن النفيس على إعادة تقييم مراكزهم بعد صعود للأسعار سجل أرقامًا قياسية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1863.67 دولار، ليستأنف سقوطه الحر بعد أن توقف عن الانخفاض لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة.

وتراجع الذهب 1.6 بالمئة إلى 1881.55 دولار بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش ليواصل خسائره بعد أن هوى ستة بالمئة يوم أمس الثلاثاء.

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وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8 بالمئة إلى 1892 دولارًا، بينما نزلت أسعار الفضة 3.3 بالمئة إلى 23.96 دولار للأوقية بعد أن انخفضت 15 بالمئة في الجلسة السابقة.

تراجع أسعار الذهب محليًا

وعلى المستوى المحلي تراجع سعر الذهب في السعودية مسجلًا انخفاضًا وصل قرابة 17 ريالًا للجرام الواحد عيار 24 مقارنة بالأسعار التي وصل إليها المعدن النفيس يوم 6 أغسطس الجاري والذي سجل فيه الذهب أعلى ارتفاع في التاريخ على المستويين العالمي والمحلي.

أسعار النفط ترتفع

من جهة أخرى صعدت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد تقرير من القطاع أظهر تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من توقعات المحللين، مما عزز الآمال في أن بمقدور الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم تخطي جائحة فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 52 سنتًا، أو 1.2 بالمئة، إلى 45.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، بعدما تراجع نحو واحد بالمئة يوم الثلاثاء.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتًا، أو 1.2 بالمئة، إلى 42.10 دولار للبرميل، بعدما نزل 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

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