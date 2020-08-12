حساب المواطن يوضح حل مشكلة الدفعة “صفر”

2020-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بما يجب القيام به حال كان مبلغ الدفعة “صفر” أو المبلغ ناقصًا عن الدعم المخصص والذي يتم دفعه شهريًا، وكذلك في حالة عدم استلام الدعم.

حساب متابعات الخليج 365 يبدأ استقبال الاعتراضات

وقالت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365: في حال كانت الدفعة “0.00” بإمكانك تقديم اعتراض مالي من تاريخ الدفعة، وفي حال كانت الدفعة ” ناقصة أو لم تستلم ” بإمكانك تقديم اعتراض مالي بعد مرور خمس أيام من تاريخ الدفعة في مدة أقصاها 3 أشهر.

جاء ذلك ردًا على استفسار بشأن طريقة تقديم الاعتراض على مبلغ الدعم حيث يتم الاعتراض على الدعم من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

وكان البرنامج أودع قبل يومين، أكثر من 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد وتابع.

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وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 78.6 مليار ريال منها 537 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365 وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م. وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية: عقد إيجار موحد من منصة إيجار

صك ملكية السكن

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكري كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.

فيما تم تحديد العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم. كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م. شروط الأهلية ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية. كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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