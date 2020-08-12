شروط صرف مخصص المبتعثين في التعليم عن بعد

2020-08-12

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

أعلنت العديد من الدول عن تفعيل منظومة التعليم عن بعد خلال العام الدراسي المقبل في جامعاتها وكلياتها المختلفة، ومن بينها جامعات تضم مبتعثين سعوديين.

أوضاع المبتعثين السعوديين في التعليم عن بعد

ومع انتشار فيروس كورونا بدأ عدد من المبتعثين السعوديين في العودة إلى المملكة، فيما حالت الظروف بين بعضهم دون العودة، فيما فضل البعض الآخر البقاء في بلد الدراسة ريثما تتضح الأمور ويتم إعادة حركة الطيران الدولي، بالتالي فإن هناك فريقًا من المبتعثين متواجد على أرض المملكة سيواصل التعليم عن بعد، وفريق آخر في الخارج سيواصل التعليم عن بعد، فيما هناك فريق جديد أنهى الدراسة في الخارج لكن حالت الظروف دون عودتهم إلى أرض الوطن.

Advertisements

شروط استمرار صرف دعم المبتعثين

وبحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، فقد أصدر وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية عام 2020م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.

ضوابط الصرف في التعليم عن بعد

وتضمن قرار الوزير آل الشيخ ما يلي:

استمرار الصرف على مَنْ تخرّج وانتهت بعثته في فصلي الربيع والصيف لعام 2020م وما زال في بلد الابتعاث، ولم يتمكن من العودة إلى المملكة.

تتم عودة هؤلاء المبتعثين خلال شهر من تاريخ هذا القرار.

صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط (بدون المرافقين) المتواجدين في المملكة خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بعد.

يُرفع لنائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين.

تفويض نائب الوزير بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة سنة إضافية بسبب الجائحة.

المزيد

جديد الأخبار