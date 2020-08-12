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تصفية تحصل على حكم يثبت ملكية أرض كورنيش الدمام

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2020-08-12

تصفية تحصل على حكم يثبت ملكية أرض كورنيش الدمام

لصالح مساهمي مساهمات عثمان بن حسن

متابعات الخليج 365 - واس

حصلت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) على تأييد محكمة الاستئناف للحكم القضائي الصادر من المحكمة العامة بالدمام، بثبوت ملكية مساهمي مساهمات عثمان بن حسن لأرض كورنيش الدمام.

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بيع أرض كورنيش الدمام

وأصدرت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) اليوم، قرارها ببيع أرض الكورنيش في الدمام وتعيين مسوق عقاري لها؛ وذلك تمهيدًا لإنهاء تصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين.

تصفية المساهمات المتعثرة

يذكر أن (تصفية) تنظر موضوع مساهمات عثمان بن حسن في إطار تنفيذها للتوجيه الكريم الصادر في 06 / 11 / 1439هـ، حيث باشرت (تصفية) أعمالها في تصفية المساهمات بدراسة وضعها فنيًّا وقانونيا وماليا، وقامت بالتمثيل القانوني لدى الجهات القضائية المختصة؛ من أجل إنهاء تصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين فيها.



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