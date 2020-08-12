جولة مفاجئة لـ الواء اليحيى على جوازات الرياض

2020-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى في جولة مفاجئة اليوم، جوازات منطقة الرياض حيث كان في استقباله مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس.

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إنجاز الخدمات إلكترونيًا

واطّلع اللواء اليحيى خلال زيارته على سير العمل في صالات الاستقبال بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وآلية إنجاز الخدمات للمراجعين المستفيدين من خدمة المواعيد الإلكترونية، كما تفقد اللواء اليحيى صالة خدمة الرسائل والطلبات التي استحدثت منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) لمعالجة الخدمات التي يتعذر على المستفيدين تنفيذها إلكترونيًا من خلال منصات الخدمات الإلكترونية (أبشر – أبشر أعمال – مقيم).

وحث اللواء اليحيى منسوبي جوازات الرياض على تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم والزائر وسرعة إنجاز المعاملات وأداء أعمالهم بكل جد وإخلاص.

جوازات الرياض تعزز الخدمات الإلكترونية

وكانت المديرية العامة للجوازات قد عززت التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين من خلال توفير جميع ما يحتاج إليه المستفيدون من خدمات الجوازات الإلكترونية عن بُعد، وتذليل جميع الصعوبات التي قد تعوق إنهاء إجراءاتهم ومعالجة الملاحظات التي قد تواجههم ووضع الحلول لها.

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