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حركة النقل الداخلي بـ الباحة تشمل 41 قائدًا ووكيلًا

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2020-08-12

حركة النقل الداخلي بـ الباحة تشمل 41 قائدًا ووكيلًا

تجديد تكليف 219

متابعات الخليج 365 - واس

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اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة رئيس لجنة القيادة المدرسية الدكتور عبدالخالق الزهراني اليوم، حركة النقل الداخلي لـ 41 قائدا ووكيلا، وتجديد تكليف 219 قائدا ووكيلا للمدارس بالمنطقة للعام الدراسي 1442هـ؛ والتي أجريت وفق ضوابط ومعايير النقل والتجديد، والمبنية على دراسة طلبات النقل والاحتياج القائم بمدارس المنطقة.

وبارك المدير العام لجميع قادة المدارس ووكلائها الذين شملتهم حركة النقل الداخلي والتجديد، مشيدًا بالجهود المبذولة من القادة التربويين بالمدارس ودورهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتميزه؛ لما يمتلكونه من قدرات تربوية عالية، أسهمت في تحقيق أهداف العمل التربوي والتعليمي بالمنطقة.
كما وجه شكره لأعضاء اللجنة القائمة على إجراءات الحركة على جهودهم التي بذلوها لتنفيذها، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.



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