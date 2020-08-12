جامعة بيشة تفتح باب القبول في 5 برامج دبلومات تطبيقية

2020-08-12

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة بيشة عن فتح باب القبول في خمسة برامج دبلومات تطبيقية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ، خلال المدة من 22 ذو الحجة 1441هـ وحتى 3 محرم 1442هـ عن طريق بوابة القبول الإلكتروني.

برامج تطبيقية في جامعة بيشة

وأوضحت العمادة أن البرامج المتاحة تشمل دبلوم برمجة تطبيقية ” فصلين دراسيين “، ودبلوم برمجة أنظمة المعلومات ” أربعة فصول دراسية “، وإدارة مكتبية ” فصلين دراسيين”، ومحاسبة تجارية آلية ” فصلين دراسيين “، ومحاسبة حكومية آلية ” فصلين دراسيين “, مبينة أن الدراسة للطلاب في مقر كلية المجتمع بالمجمع الأكاديمي ببيشة، وكلية المجتمع بالنماص بالفترة المسائية، والطالبات في كلية التربية ببيشة وبفروع الجامعة (بلقرن والنماص) في الفترة الصباحية.

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