نائب أمير مكة يطلع على خطط جامعات المنطقة واستعدادات العام المقبل

2020-08-12

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

اطّلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان على خطط جامعات المنطقة واستعداداتها للعام الأكاديمي المقبل، كما استعرض إحصاءات القبول في جامعات المنطقة والأفرع التابعة لها إذ بلغ إجمالي عدد المقبولين فيها أكثر من 56 ألف طالب وطالبة.

ولدى ترؤس الأمير بدر بن سلطان اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة حضره رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ورئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، ورئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، استمع نائب أمير مكة إلى نبذة عن أعمال الجامعات في الجوانب البحثية والتي تساهم في خدمة المجتمع ومنها الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا.

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كما اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة على إحصاءات القبول في الجامعات للعام الأكاديمي المقبل إذ بلغ عدد المقبولين في جامعة المؤسس 15 ألف طالب وطالبة ، و20 ألف و200 طالب وطالبة في جامعة أم القرى، و 8 آلاف طالب وطالبة في جامعة جدة، و13 ألف طالب وطالبة في جامعة الطائف.

واستمع إلى شرح عن خطط الجامعات للتوسع في التخصصات التي تتواءم وسوق العمل، وبرامج الدبلوم المستحدثة والهادفة لتأهيل الخريجين لسوق العمل.

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