الصحة لـ المواطنين والمقيمين: حملوا تطبيقي تباعد وتوكلنا

2020-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت وزارة الصحة على أهمية وجود تطبيقي تباعد وتوكلنا في هواتف المواطنين والمقيمين بهدف السلامة من فيروس كورونا (كوفيد – 19).

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ودعت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إلى تحميل تطبيقي تباعد وتوكلنا والاستفادة من خدماتهما، مبينةً أن تطبيق تباعد وسيلةً لإشعار المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طُور لأجلها.

ويمكن التطبيق من الحصول على الإشعارات المباشرة والاستباقية حال اكتشاف أي إصابة مسجلة، لغرض طلب الدعم الصحي المباشر من “الصحة” مع الحفاظ على سرية البيانات، كما يقدم تطبيق “توكلنا” عِدة خدمات جديدة مهمة تسهم في تحقيق العودة الآمنة، أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة.

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