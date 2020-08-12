السعودية | السعودية تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان

شكرا لقرائتكم السعودية تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، بصفتها رئيساً لمجموعة أصدقاء السودان.

وسيرأس الاجتماع المرئي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمشاركة رئيس وزراء جمهورية السودان عبدالله حمدوك، وجمهورية جنوب السودان، ضيف شرف الاجتماع، ممثلة بكل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي باتريسا خميسا واني، ومستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس فريق الوساطة توت قلواك، وذلك بصفته جمهورية جنوب السودان راعياً لمفاوضات جوبا للسلام، إضافة لشركاء السلام أطراف المفاوضات في محادثات جوبا للسلام، رئيس الجبهة الثورية السودانية الهادي إدريس، ورئيس جيش تحرير السودان ميني ميناو إلى جانب مشاركة 25 دولة منظمة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويهدف الاجتماع إلى دعم عملية المفاوضات ودعوة جميع أطراف النزاع للتفاوض وصولاً إلى اتفاق شامل وتحقيقاً للسلام المستدام.

كما سيناقش الاجتماع في جلسة خاصة الخطوات المطلوبة من المؤسسات المالية للبدء بعملية إعفاء السودان من ديونه.