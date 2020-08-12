تفعيلًا لتحقيق مسيرة التحوّل في قطاع الاتصالات.. ليبارا تعين الدكتور سليمان مرداد رئيسًا تنفيذيًا جديدًا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 02:16 مساءً - أعلنت شركة ليبارا السعودية عن تعيينها للدكتور سليمان بن عبدالعزيز مرداد في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتبارًا من الأول من شهر أغسطس 2020، وتهدف ليبارا بذلك إلىٰ تعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به في إطار تحقيق مسيرة التحول التي يشهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.

حصل الدكتور مرداد على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والماجستير في علوم الحاسوب من الجامعة الامريكية عام 1991 وحصل على شهادة الدكتوراة في علوم الحاسوب من جامعة بوسطن الامريكية عام 2001.

يملك الدكتور سليمان سجلاً حافلاً من الإنجازات التي حققها خلال مسيرته المهنية في قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات.

قبل إنضمامه إلى ليبارا شغل الدكتور مرداد العديد من المناصب القيادية في القطاع منها منصب نائب المحافظ لتقنية المعلومات في هيئة الاتصالات ومنصب مستشار وزير الاتصالات لتطوير صناعة تقنية المعلومات كما عمل عضواً في مجلس إدارة العديد من الشركات وكان مؤسسًا لعدد آخر منها ولفترة أكثر من عقد من الزمن.

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يملك الدكتور سليمان سجلاً مليئاً بالخبرات ويتمتع بحسن قيادة فريق العمل نحو تحقيق النمو والتميّز في العمليات التشغيلية والارتقاء بالأداء.

وقد لعب دورًا فعالًا ومؤثرًا في إنجاز عدد من عمليات التطور التقني في مجال القطاعين العام والخاص.

وذكر الدكتور مرداد عقب تعيينه “أتشرف بالانضمام الى فريق العمل في ليبارا وأتطلّع قُدماً للمساهمة في دعم الجهود القائمة والرامية لتحقيق أهداف الشركة و الاسهام مع غيرها من الشركات لانجاز التحوّل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما ينعكس إيجابًا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة” والمضي بخطى واثقة نحو رؤية 2030.