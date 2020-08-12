“أمانة المدينة” تصدر بيانًا توضيحيًا حول فيديو مخالفة تأجير الدراجات في ممشى الهجرة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 02:16 مساءً - أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم (الأربعاء) بياناً توضيحياً بشأن المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول قيام مراقبي البلدية والجهات الأمنية بتطبيق النظام بضبط دراجات هوائية يتم تأجيرها من قبل وافدين ومواطنة في ممشى العباس بن عبادة (الهجرة) دون ترخيص نظامي، ودون اتخاذ إجراءات السلامة.

وأوضحت الأمانة أنها تلقت العديد من البلاغات عن المضايقات التي يتعرض لها مرتادو الممشى والخطر الذي تمثله لهم أثناء ممارسة رياضة المشي، مضيفة أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية الفرعية قامت بإبلاغ المواطنة عدة مرات بضرورة رفع الدراجات من الممشى.

وأضافت أن وافدًا قام يوم الإثنين الماضي بإعاقة عمل اللجنة التي كانت تباشر بتطبيق الإجراءات النظامية حيال هذه المخالفة، والزج بالمواطنة للاعتراض وتصوير المقطع الذي تم نشره .

ولفتت الأمانة إلى أنها تحفظت على الدراجات الهوائية في مقر مبنى البلدية الفرعية، مضيفة أنه يمكن للمواطنة استلامها وفق الأنظمة المتبعة، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفة.

وأكدت الأمانة أنها ترحب بالنقد الهادف والبناء، كما أنها تراجع الإجراءات التي تمت في هذا الموضوع، وما ظهر في المقطع من تفاصيل ومدى التزام منسوبيها بالتعليمات التي تؤكد على التعامل الأمثل مع الجميع.