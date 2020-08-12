، بالأسماء.. "تعليم الباحة" تعلن حركة نقل وتمديد تكليف 260 قائداً ووكيلاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجريت وفق ضوابط ومعايير مبنية على دراسة طلبات النقل والاحتياج القائم

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة رئيس لجنة القيادة المدرسية الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، اليوم، حركة نقل 41 قائداً ووكيلاً، وتجديد تكليف 219 قائداً ووكيلاً للمدارس بالمنطقة للعام الدراسي 1442هـ؛ والتي أجريت وفق ضوابط ومعايير النقل والتجديد، والمبنية على دراسة طلبات النقل والاحتياج القائم بمدارس المنطقة، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية علي عوضه مديس، ومدير إدارة الإشراف التربوي المكلف محمد سعيد غاصب، ورئيس قسم القيادة المدرسية محمد بن علي يحيى، ومشرفي قسم القيادة المدرسية.

وبارك المدير العام لجميع قادة المدارس ووكلائها الذين شملتهم حركة النقل والتجديد، مشيداً بالجهود المبذولة من القادة التربويين بالمدارس ودورهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتميزه؛ لما يمتلكونه من قدرات تربوية عالية، أسهمت في تحقيق أهداف العمل التربوي والتعليمي بالمنطقة.

كما وجّه المدير العام شكره لأعضاء اللجنة القائمة على إجراءات الحركة على جهودهم التي بذلوها لتنفيذها، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

المدير العام للتعليم منطقة الباحة