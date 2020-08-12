، "الصحة البحرينية": لقاح كورونا الذي نجربه "خامل" ولا يسبب الإصابة ،

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قال وكيل وزارة الصحة البحرينية د. وليد المانع بأن اللقاح الذي تجربه بلاده هو "لقاح معطل" بمعنى أنه خامل ولا يسبب الإصابة بالفيروس.
وقال خلال المؤتمر الصحافي للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا "كوفيد 19": البحرين تشارك في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح للفيروس بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من خلال شركة جي 42 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
وأضاف وفق صحيفة "الوطن" المحلية: "للمملكة أوجه تعاون مختلفة خليجياً وإقليمياً ودولياً لمجابهة الفيروس خاصة في مجال البحوث والتبادل المعرفي".
وأكد أن مملكة البحرين تواصل جهودها على كل المستويات والأصعدة في سبيل التصدي لفيروس كورونا.
من جهة أخرى، قال "المانع": القرار بيدكم فعلياً، فاستمرارية التزامكم بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية تعني استمرار العودة للحياة الطبيعية تدريجياً.
وأضاف: التهاون في التطبيق سيعود بنا إلى إعادة الإغلاق التدريجي بناء على العوامل السالفة الذكر.وزارة الصحة البحرينية فيروس كورونا الجديد
"الصحة البحرينية": لقاح كورونا الذي نجربه "خامل" ولا يسبب الإصابةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-12
قال وكيل وزارة الصحة البحرينية د. وليد المانع بأن اللقاح الذي تجربه بلاده هو "لقاح معطل" بمعنى أنه خامل ولا يسبب الإصابة بالفيروس.
وقال خلال المؤتمر الصحافي للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا "كوفيد 19": البحرين تشارك في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح للفيروس بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من خلال شركة جي 42 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
وأضاف وفق صحيفة "الوطن" المحلية: "للمملكة أوجه تعاون مختلفة خليجياً وإقليمياً ودولياً لمجابهة الفيروس خاصة في مجال البحوث والتبادل المعرفي".
وأكد أن مملكة البحرين تواصل جهودها على كل المستويات والأصعدة في سبيل التصدي لفيروس كورونا.
من جهة أخرى، قال "المانع": القرار بيدكم فعلياً، فاستمرارية التزامكم بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية تعني استمرار العودة للحياة الطبيعية تدريجياً.
وأضاف: التهاون في التطبيق سيعود بنا إلى إعادة الإغلاق التدريجي بناء على العوامل السالفة الذكر.
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
02:26 PM
المنامة تشارك في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية بالتعاون مع الإمارات
قال وكيل وزارة الصحة البحرينية د. وليد المانع بأن اللقاح الذي تجربه بلاده هو "لقاح معطل" بمعنى أنه خامل ولا يسبب الإصابة بالفيروس.
وقال خلال المؤتمر الصحافي للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا "كوفيد 19": البحرين تشارك في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح للفيروس بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من خلال شركة جي 42 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
وأضاف وفق صحيفة "الوطن" المحلية: "للمملكة أوجه تعاون مختلفة خليجياً وإقليمياً ودولياً لمجابهة الفيروس خاصة في مجال البحوث والتبادل المعرفي".
وأكد أن مملكة البحرين تواصل جهودها على كل المستويات والأصعدة في سبيل التصدي لفيروس كورونا.
من جهة أخرى، قال "المانع": القرار بيدكم فعلياً، فاستمرارية التزامكم بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية تعني استمرار العودة للحياة الطبيعية تدريجياً.
وأضاف: التهاون في التطبيق سيعود بنا إلى إعادة الإغلاق التدريجي بناء على العوامل السالفة الذكر.
، "الصحة البحرينية": لقاح كورونا الذي نجربه "خامل" ولا يسبب الإصابة ،
المصدر : الخليج 365
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